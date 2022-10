Un salariu pe zi. Un asistent medical castiga intre 500 si 900 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de asistent medical are un salariu care variaza, in medie, intre 500 si 900 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs. Acesti angajati ofera ingrijiri medicale pacientilor care sufera de boli fizice sau mintale, aflati in spital sau in alte institutii."Pandemia de COVID-19 a avut un impact imens asupra angajatilor din domeniul sanatatii. Desi a existat un deficit de asistente calificate de ani de zile, pandemia a agravat situatia. ... citeste toata stirea