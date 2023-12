Un angajat pe pozitia de claims officer are un salariu care variaza, in medie, intre 1.100 si 1.400 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Rolul de claims officer implica activitati de birou pentru suportul clientilor, inclusiv procesarea cererilor medicale conform acordurilor de serviciu stabilite. Necesita competente avansata in limba franceza, engleza si/sau germana, iar o experienta de unu - doi ani intr-un rol similar de suport este un ... citeste toata stirea