Un salariu pe zi. Un consilier de credite castiga intre 500 si 800 de euro net pe luna

Un consilier de credite are un salariu care variaza, in medie, intre 500 si 800 de euro net pe luna, la care se adauga comisioane din creditele incheiate, arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs."Pe masura ce oferta de credite disponibile s-a diversificat, iar clientilor le-a fost tot mai dificil sa aleaga creditul potrivit in functie de nevoi si de conditii, au aparut consultantii de credite, care pot indruma persoanele interesate catre produsul bancar potrivit. ... citeste toata stirea