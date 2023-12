Un angajat pe pozitia de consilier juridic in dreptul muncii are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.100 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Consilierul juridic in dreptul muncii poate activa in cadrul departamentului juridic al unei companii sau in departamentul de resurse umane, in functie de structura organizationala specifica. In unele organizatii, aceasta pozitie poate fi parte a unui departament juridic dedicat exclusiv aspectelor ... citeste toata stirea