Un salariu pe zi. Un consultant fiscal castiga intre 850 si 1.300 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de consultant fiscal are un salariu care variaza, in medie, intre 850 si 1.300 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Un consultant fiscal acorda asistenta fiscala si ofera servicii profesionale in domeniul fiscal. Este o profesie liberala, si face parte din categoria profesiilor reglementate prin lege. Pentru a deveni un consultant fiscal trebuie sa dai un examen si sa devii membru in Camera Consultantilor Fiscali din ... citeste toata stirea