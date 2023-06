Un angajat pe pozitia de consultant in dreptul muncii are un salariu care variaza, in medie, intre 1.000 si 1.400 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Un consultant in dreptul muncii este un profesionist specializat in legislatia muncii si relatiile de munca. Acesta ofera consultanta si asistenta juridica in probleme legate de dreptul muncii atat angajatilor, cat si angajatorilor. Un consultant in dreptul muncii poate lucra ca angajat intr-o firma de ... citeste toata stirea