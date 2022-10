Un salariu pe zi. Un consultant in management castiga intre 1.200 si 1.800 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de consultant in management are un salariu care variaza, in medie, intre 1.200 si 1.800 de euro net pe luna, arata informatiile de la platforma de recrutare online BestJobs."Principalul rol al unui consultant management consta in acordarea de consultanta si expertiza obiectiva companiilor, pentru a le ajuta sa-si imbunatateasca performanta si nu numai. Companiile care recruteaza activ pentru astfel de pozitii cauta specialisti cu studii superioare economice sau juridice, ... citeste toata stirea