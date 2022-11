Un salariu pe zi. Un consultant SAP castiga intre 1.300 si 2.600 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de consultant SAP are un salariu care variaza, in medie, intre 1.300 si 2.600 net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."SAP este un acronim pentru Systems Applications and Products, care, tradus in limba romana, inseamna sisteme, aplicatii si produse. Pentru rolurile de consultant SAP disponibile pe BestJobs, candidatii au nevoie de cunostinte SAP (FI, CO, SD, MM/Logistics / SAP BW pe HANA) si de experienta cu arhitecturi cloud (cum ... citeste toata stirea