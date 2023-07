Un angajat pe pozitia de consumer insights manager are un salariu care variaza, in medie, intre 1.200 si 1.300 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs. Acesti angajati masoara conexiunea emotionala asociata cu un brand, ceea ce inseamna ca se concentreaza in mare masura pe colectarea de date despre cunostintele consumatorilor si pe transformarea acestor date in planuri de afaceri eficiente."Rolul unui consumer insights manager este extrem de ... citeste toata stirea