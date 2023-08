Ana Visian, marketing manager, bestjobs: "Activitatile unui crupier variaza in functie de tipul de joc, dar in general el intampina jucatorii la masa de joc si isi indeplineste rolul de maestru de ceremonii pentru a se asigura ca jocul se desfasoara in mod corect si in conformitate cu regulile".Un angajat pe pozitia de crupier are un salariu care variaza, in medie, intre 1.000 si 1.500 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Crupierul este ... citeste toata stirea