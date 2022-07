Un salariu pe zi. Un customer quality engineer castiga intre 1.100 si 1.600 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de customer quality engineer are un salariu care variaza, in medie, intre 1.100 si 1.600 de euro net pe luna, dupa cum arata datele furnizate de platforma de recrutare BestJobs. Un astfel de angajat are rolul de a monitoriza, testa si raporta cu privire la calitatea produselor. In functie de pozitie, acestia pot inspecta materii prime, componente, sisteme mecanice sau produse finite."Principala sarcina a unui customer quality engineer consta in furnizarea de expertiza ... citeste toata stirea