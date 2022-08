Un salariu pe zi. Un customer support vorbitor de limba germana castiga intre 1.000 si 1.500 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de customer support vorbitor de limba germana (customer support - german speakers) are un salariu care variaza, in medie, intre 1.000 si 1.500 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Un alt job care permite desfasurarea activitatii in format work from home este acela de customer support - German speakers. Rolul unui customer support se concentreaza atat pe oferirea de suport clientilor companiei, cat si pe identificarea ... citeste toata stirea