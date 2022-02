Un salariu pe zi. Un data analyst castiga intre 800 si 1.500 de euro net pe luna. Andrei Frunza, CEO, BestJobs: Acest job a inceput sa fie tot mai important in activitatea companiilor si tot mai cautat

Salariul net al unui angajat care lucreaza pe pozitia de data analyst variaza intre 800 si 1.500 de euro net pe luna, arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs. Cererea pentru acest tip de angajati a crescut in ultimii doi ani, iar angajatorii cer, de obicei, studii superioare in domeniul financiar-contabil, business, matematica si statistica, IT, precum si cunostinte avansate de prelucrare, modelare si interpretare de date cu instrumente specifice."Cresterea ... citeste toata stirea