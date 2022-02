Un salariu pe zi. Un dezvoltator .Net castiga, in medie, 2.400 de euro net pe luna. AnaVisian, marketing manager, BestJobs: Este o industrie in care lupta pentru talente se da la nivel global, aspect accentuat de sistemul de lucru predominant remote

Un angajat pe pozitia de dezvoltator .Net castiga, in medie, un salariu de 2.400 de euro net pe luna, arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs. Pentru o pozitie de entry level, oferta salariala medie este de 1.400 euro pe luna, iar pentru un specialist senior oferta salariala depaseste 3.800 de euro pe luna.Proiectul editorial Un salariu pe zi este realizat de ZF in parteneriat cuIT-ul este domeniul cu cea mai accelerata crestere in ultimii ani, contributia sa la PIB ... citeste toata stirea