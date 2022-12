Un salariu pe zi. Un director comercial castiga intre 2.700 si 3.600 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de director comercial are un salariu lunar care variaza, in medie, intre 2.700 si 3.600 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Rolul de director comercial este dedicat candidatilor cu peste cinci ani de experienta in domeniul vanzarii de servicii si intr-o pozitie de management. Avand in vedere mixul de cunostinte teoretice si practice necesar pentru acest rol, salariul poate ajunge si la 3.600 euro net pe luna. Rolul de ... citeste toata stirea