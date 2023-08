Un angajat pe pozitia de director de creatie are un salariu care variaza, in medie, intre 1.600 si 2.200 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Directorul de creatie este responsabil cu supravegherea si gestionarea aspectelor vizuale ale unui proiect. Ei joaca un rol crucial in departamentul de creatie, asigurandu-se de faptul ca viziunea artistica si directia estetica a unui proiect sunt comunicate si executate in mod eficient. Acestia sunt ... citeste toata stirea