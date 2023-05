Un angajat pe pozitia de director tehnic are un salariu care variaza, in medie, intre 1.400 si 1.800 de euro net pe luna, arata informatiile de la platforma de recrutare online BestJobs."Directorul tehnic are o pozitie strategica intr-o companie, este direct responsabil de problemele tehnologice si stiintifice dintr-o companie, luand decizii strategice si coordonand echipe. Este o pozitie senior/executive, pentru un specialist cu peste 10 ani experienta in domeniu, experienta in management si ... citeste toata stirea