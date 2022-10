Un salariu pe zi. Un diriginte de santier castiga intre 1.000 si 1.200 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de diriginte de santier are un salariu care variaza, in medie, intre 1.000 si 1.200 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Un diriginte de santier este esential intr-o echipa de constructie, deoarece asigura managementul si coordoneaza activitatea fortei de munca existente in santier, fiind responsabil de calitatea rezultatelor si de incadrarea in termenele de executie stabilite. Candidatul ideal cunoaste softul Autocad la ... citeste toata stirea