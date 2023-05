Un angajat pe pozitia de dispecer in servicii de securitate are un salariu care variaza, in medie, intre 600 si 800 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Ocupatia de dispecer de securitate este practicata in cadrul societatilor specializate de paza, protectie si securitate. Este persoana care urmareste permanent informatiile primite de la sistemele electronice de securitate, le analizeaza si raporteaza in functie de tipul evenimentului, de ... citeste toata stirea