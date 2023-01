Un salariu pe zi. Un electromecanic castiga intre 800 si 1.200 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de electromecanic are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.200 de euro net pe luna, conform datelor de la platforma de recrutare online BestJobs."In productie, inginerie sau instalatii, pozitiile de tehnicieni electromecanici sunt fundamentale, ei asigurandu-se de buna functionare a echipamentelor, efectuand lucrari de mentenanta, depanare si asigurand consultanta tehnica atunci cand este necesar. Un electromecanic are nevoie de studii tehnice medii sau ... citeste toata stirea