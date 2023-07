Un angajat pe pozitia de expeditor international are un salariu care variaza, in medie, intre 950 si 1.050 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs.Intr-un lant de aprovizionare logistica, rolul unui expeditor este sa indeplineasca cerintele de business prin programarea livrarilor si comenzilor."Rolul unui expeditor international este unul complex, prin expertiza sa asigura nu doar miscarea marfurilor dintr-un punct in altul, ci si crearea de ... citeste toata stirea