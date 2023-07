Un expert in mediu are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.200 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Un expert in mediu este o persoana specializata in probleme legate de mediu si sustenabilitate care poate lucra intr-o varietate de domenii si organizatii cu scopul de a promova practici si politici responsabile din punct de vedere ecologic. Acesti specialisti analizeaza impactul activitatilor umane asupra mediului inconjurator, ... citeste toata stirea