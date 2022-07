Un salariu pe zi. Un gestionar castiga intre 600 si 800 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de gestionar are un salariu care variaza, in medie, intre 600 si 800 de euro net pe luna, conform datelor de la platforma de recrutare online BestJobs."In lista de atributii ale unui gestionar se numara receptionarea materialelor achizitionate, pastrarea evidentei acestora si introducerea lor in baza de date a companiei. Candidatii au nevoie de studii medii finalizate si cunostinte medii de limba engleza, iar deschiderea catre nou si dezvoltare continua sunt abilitati ... citeste toata stirea