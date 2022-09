Un salariu pe zi. Un hardware designer castiga intre 1.000 si 1.850 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de hardware designer are un salariu care variaza, in medie, intre 1.000 si 1.500 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs. Acesti angajati sunt profesionisti care proiecteaza, produc si testeaza diverse caracteristici hardware in cadrul unui sistem informatic. Ei isi folosesc cunostintele despre sistemele de operare pentru a crea componente hardwarex."Un hardware designer este responsabil cu proiectarea, implementarea si ... citeste toata stirea