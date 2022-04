Un salariu pe zi. Un inginer de procese castiga, in medie 2.000 de euro net pe luna. Ana Visian, BestJobs: Si acest job se numara printre cele pentru care oferta salariala depinde de regiunea unde se face angajarea

a(Trade Mark)Ana Visian, marketing manager, BestJobs: Si acest job se numara printre cele pentru care oferta salariala depinde de regiunea unde se face angajarea. Un inginer procese poate castiga pana la 3.000 de euro in Timisoara, dar pana la 1.250 de euro in Craiova.Un inginer de procese are un salariu care ajunge, in medie, la 2.000 de euro net pe luna, dupa cum arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs. Cea mai mare oferta salariala activa este de 3.000 de euro, in ... citeste toata stirea