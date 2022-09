Un salariu pe zi. Un inginer de structuri castiga intre 1.500 si 3.000 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de inginer de structuri are un salariu care variaza, in medie, intre 1.500 si 3.000 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Sectorul constructiilor este intr-o continua dezvoltare, iar nevoia de specialisti in acest domeniu este constanta. Pentru un inginer structuri, cele mai multe oferte de joburi vin in special din Bucuresti, Ilfov si Cluj. Pozitia de inginer structuri necesita in primul rand studii superioare intr-un ... citeste toata stirea