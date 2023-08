Un angajat pe pozitia de inginer debutant are un salariu care variaza, in medie, intre 600 si 850 de euro net pe luna, dupa cum arata informatiile de la platforma de recrutare online bestjobs."Un inginer debutant este un profesionist recent absolvit sau cu putina experienta in domeniul ingineriei. Activitatile unui inginer debutant pot varia in functie de specializarea lor si de industria in care lucreaza, insa in general, acestia isi incep cariera prin desfasurarea unor activitati ... citeste toata stirea