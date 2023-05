Un angajat pe pozitia de inginer in electrotehnica are un salariu care variaza, in medie, intre 1.100 si 1.500 de euro net pe luna, conform datelor de la platforma de recrutare online BestJobs."Domeniul ingineriei este unul in care deficitul de specialisti cu experienta se simte acut, acesta fiind vizibil si in numarul mare de astfel de oferte de angajare la nivel national. Cerintele pentru o astfel de pozitie sunt studiile universitare tehnice in Automatica, Inginerie Electrica, Energetica, ... citeste toata stirea