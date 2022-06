Un salariu pe zi. Un inginer in ofertare castiga intre 800 si 1.500 de euro net pe luna

Un inginer in ofertare are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.500 de euro net pe luna, dupa cum arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs. Un astfel de angajat monitorizeaza si urmareste oportunitati de licitatii si statutul licitatiilor in curs, elaboreaza documentele de calificare sau eligibilitate si urmareste oferta pana in momentul adjudecarii sau respingerii."Printre responsabilitatile unui inginer de ofertare se numara studierea caietelor de sarcini, ... citeste toata stirea