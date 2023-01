Un salariu pe zi. Un inginer mecanic proiectant castiga intre 900 si 1.300 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de inginer mecanic proiectant are un salariu care variaza, in medie, intre 900 si 1.300 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Tehnologia este intr-un proces accelerat de dezvoltare, iar rolul inginerilor este esential pentru ca firmele sa tina pasul cu evolutiile din domeniu. In prezent, la nivel national exista o cerere mare de ingineri proiectanti in domeniul mecanic. Vedem de asemenea ca si in strainatate exista o ... citeste toata stirea