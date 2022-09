Un salariu pe zi. Un inginer NOC castiga intre 800 si 1.700 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de inginer NOC are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.700 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs. Inginerul NOC monitorizeaza si executa activitatile operationale zilnice necesare pentru gestionarea serviciilor IT si a infrastructurii IT de suport."Un inginer NOC trebuie sa fie in permanenta la curent cu tehnologiile in schimbare, iar pentru acest rol cererea este in continua crestere. Companiile cauta ... citeste toata stirea