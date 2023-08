Un angajat pe pozitia de inginer PLC are un salariu care variaza, in medie, intre 1.600 si 2.000 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Inginerul PLC proiecteaza, integreaza si gestioneaza sisteme complexe de-a lungul ciclurilor de viata dintr-o unitate de productie. Ei sunt specialisti in inginerie si automatizari implicati in aspecte precum ingineria cerintelor, fiabilitatea, logistica, coordonarea echipelor, testarea si evaluarea, mentenanta si multe ... citeste toata stirea