Un salariu pe zi. Un inginer tehnico-comercial castiga intre 900 si 1.300 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de inginer tehnico-comercial are un salariu care variaza, in medie, intre 900 si 1.300 de euro net pe luna, arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs."Specialistii din vanzari care detin cunostinte tehnice sunt la mare cautare in prezent, asa cum putem observa si din numarul mare de anunturi active disponibile pe BestJobs pentru un inginer tehnico-comercial. Pentru un astfel de rol, pe langa studiile superioare intr-un domeniu tehnic (inginerie) si ... citeste toata stirea