Un angajat pe pozitia de inginer textilist are un salariu care variaza, in medie, intre 900 si 1.100 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Activitatea unui inginer textilist implica aplicarea principiilor stiintifice si tehnice in dezvoltarea, productia si imbunatatirea produselor si proceselor din industria textila. Activitatea sa poate varia in functie de domeniul de specializare, cum ar fi textile tehnice, imbracaminte sau materiale pentru ... citeste toata stirea