Un salariu pe zi. Un inspector ITP castiga intre 900 si 1.500 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de inspector ITP are un salariu care variaza, in medie, intre 900 si 1.500 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs. Un inspector ITP verifica starea tehnica a vehiculelor, comunica cu clientii cu privire la actele necesare si conditiile tehnice obligatorii, verifica documentatia si certifica starea tehnica a vehiculului."Prin specificul activitatii, pozitia de inspector ITP necesita in primul rand studii superioare tehnice, care sa ... citeste toata stirea