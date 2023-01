Un salariu pe zi. Un integration engineer castiga intre 1.900 si 2.400 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de integration engineer are un salariu care variaza, in medie, intre 1.900 si 2.400 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs.Un astfel de angajat planifica, proiecteaza si implementeaza procesul de integrare. Aceasta poate include si crearea de documentatie pentru proces, astfel incat viitorii manageri si ingineri sa stie cum sa rezolve potentialele probleme."Din totalul joburilor disponibile pe platforma in 2022, cele mai ... citeste toata stirea