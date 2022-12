Un salariu pe zi. Un IT auditor castiga intre 1.500 si 1.800 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de IT auditor are un salariu care variaza, in medie, intr 1.500 si 1.800 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs.Acesti angajati au sarcina de a se asigura ca sistemele si infrastructura IT ale unei organizatii functioneaza cat mai bine si cat mai eficient. De asemenea, ei se asigura ca toate sistemele si tehnologiile sunt conforme cu protocoalele de securitate necesare."Un alt job care permite desfasurarea activitatii de ... citeste toata stirea