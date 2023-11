Un angajat pe pozitia de maistru in constructii are un salariu care variaza, in medie, intre 1.200 si 1.500 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Un maistru in constructii este un profesionist cu o vasta experienta in industria constructiilor care are rolul de a superviza si coordona activitatile de constructie pe un santier, un bun lider capabil sa gestioneze toate aspectele unui proiect. Pentru acest rol, angajatorii cauta candidati cu studii ... citeste toata stirea