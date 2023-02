Un salariu pe zi. Un manager de dezvoltare de sisteme software castiga intre 2.000 si 2.500 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de manager de dezvoltare de sisteme software are un salariu care variaza, in medie, intre 2.000 si 2.500 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Cu cat creste gradul de digitalizare al companiilor, cu atat proiectarea si optimizarea programelor software capata un rol mai important pentru bunul mers al organizatiilor. La intersectia dintre management si IT, un manager in dezvoltarea de sisteme software are ca principala ... citeste toata stirea