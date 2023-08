Ana Visian, marketing manager, bestjobs: Un manager de digitalizare, denumit uneori si manager de transformare digitala sau manager de strategie digitala, joaca un rol esential in a ajuta o organizatie sa se adapteze la era digitala si sa foloseasca tehnologia pentru a-si imbunatati operatiunile.Un angajat pe pozitia de manager de digitalizare are un salariu care variaza, in medie, intre 1.900 si 2.700 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Un manager ... citeste toata stirea