Un salariu pe zi. Un medic stomatolog castiga intre 2.000 si 3.000 de euro net pe luna

Ana Visian,marketing manager, BestJobs: Pandemia de COVID-19 a accentuat deficitul de medici la nivel national, indiferent de specializare. In prezent sunt multe pozitii deschise atat in Bucuresti, cat si in Valcea, Cluj, Prahova si Arges.Un medic stomatolog are un salariu care variaza, in medie, intre 2.000 si 3.000 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Pandemia de COVID-19 a accentuat deficitul de medici la nivel national, indiferent de ... citeste toata stirea