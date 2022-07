Un salariu pe zi. Un ofiter de arhivare castiga intre 450 si 750 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de ofiter de arhivare are un salariu care variaza, in medie, intre 450 si 750 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs. Un ofiter de arhivare elaboreaza si implementeaza proceduri pentru achizitia, prelucrarea, digitalizarea si conservarea materialelor de arhiva.In plus, acesti angajati consiliaza si asista cercetatorii in utilizarea materialelor de arhiva in activitatile de cercetare, interpreteaza cerintele si consulta cu privire la ... citeste toata stirea