Un angajat pe pozitia de operator de inventar are un salariu care variaza, in medie, intre 500 si 700 de euro net pe luna, arata datele de pe platforma de recrutare online bestjobs."Un operator de inventar este cel care se ocupa de ordonarea produselor pe randuri, rafturi si polite. Este responsabil de inventarierea corecta si egalarea stocului fizic cu cel scriptic, fiind un rol important in gestionarea stocurilor magazinelor online. Este o munca repetitiva ce presupune atat lucru de la birou, ... citeste toata stirea