Un operator de pariuri sportive are un salariu care variaza, in medie, intre 400 si 700 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Jobul de operator de pariuri implica gestionarea si administrarea activitatilor legate de pariurile sportive sau de divertisment intr-o casa de pariuri, agentie de jocuri de noroc sau cazino. Acesta este responsabil pentru preluarea, inregistrarea si monitorizarea pariurilor facute de clienti. In plus, operatorul de pariuri ... citeste toata stirea