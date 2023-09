Un angajat pe pozitia de operator print are un salariu care variaza, in medie, intre 700 si 1.000 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs. Un astfel de angajat este responsabil de printarea si producerea materialelor publicitare."Operatorul print are principalul rol de a pregati si opera echipamentele de printare pentru producerea materialelor publicitare. Este unul dintre cele mai intalnite roluri in industria publicitara, responsabilul ... citeste toata stirea