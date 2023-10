Un angajat pe pozitia de partner operations specialist are un salariu care variaza, in medie, intre 1.100 si 1.300 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Un partner operations specialist este responsabil in primul rand de administrarea serviciilor, asigurand controlul costurilor si un nivel ridicat de calitate a serviciilor. Este cel care mentine relatia cu partenerii si furnizorii, oferind asistenta si facand raportari periodice. In plus, un ... citeste toata stirea