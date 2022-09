Un salariu pe zi. Un proiectant de mobila castiga intre 800 si 1.200 de euro net pe luna

Un proiectant de mobila are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.200 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Conform datelor de pe platforma BestJobs, oferta de joburi din domeniul tehnicieni/specialisti a crescut cu 62%, in prima jumatate a anului. Un astfel de job este cel de proiectant mobila, pentru care un candidat trebuie sa aiba studii superioare in arhitectura sau design interior, precum si cunostinte despre procesul de ... citeste toata stirea