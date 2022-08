Un salariu pe zi. Un recruiting analyst castiga intre 1.100 si 1.600 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de recruiting analyst are un salariu care variaza, in medie, intre 1.100 si 1.600 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs.De pe aceasta pozitie, un angajat gestioneaza anunturile de locuri de munca, ia legatura cu candidatii care aplica la joburi, face o evaluare a candidatilor eligibili si faciliteaza legatura dintre candidati si compania care angajeaza."Prin specificul activitatii, pozitia de recruiting analyst necesita in primul ... citeste toata stirea