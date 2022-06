Un salariu pe zi. Un reprezentant comercial castiga intre 700 si 1.000 de euro net pe luna

Un reprezentant comercial (trade representative) are un salariu care variaza, in medie, intre 700 si 1.000 de euro net pe luna, dupa cum arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs."Am inregistrat o crestere a numarului de oferte de angajare in vanzari si in continuare candidatii sunt interesati de acest domeniu, in special datorita posibilitatilor de a-si majora veniturile in functie de performanta. Abilitatile de vanzare si de negociere, gandirea strategica si spiritul ... citeste toata stirea