Un salariu pe zi. Un retention manager castiga intre 860 si 1.500 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de retention manager are un salariu care variaza, in medie, intre 860 si 1.500 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs.Un retention manager concentrat pe retentia clientilor supravegheaza angajatii serviciilor pentru clienti care proceseaza comenzi, pregatesc corespondenta si se ocupa de nevoile clientilor care risca sa anuleze serviciile sau comenzile."Cu o competitie atat de mare pe piata in aproape orice domeniu datorita ... citeste toata stirea